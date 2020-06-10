الحكومة الفلسطينية: لم تنسق الإمارات مسبقاً بشأن شحنة المساعدات عبر إسرائيل

أكدت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء،عدم التنسيق معها بشأن مساعدات طبية أرسلتها دولة الإمارات عبر إسرائيل .

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية في رام الله: للصحفيين، أنه ليس على علم بطائرة من الإمارات تحمل مساعدات طبية للفلسطينيين عبر إسرائيل.

وأضاف إشتية “إذا أرادت أي دولة عربية أو أوروبية أو دولية مساعدتنا فإننا نرحب بذلك، لا نرفض طالما أن المساعدات ليست مشروطة ومنسقة بالكامل معنا”.

وأشار الى أن الإمارات لم تنسق مسبقاً مع السلطة الفلسطينية، قبل إرسال المساعدات، إنما نسقت فقط مع الجانب ألإسرائيلي، ومع منظمة الصحة العالمية، ما يوضح نيتها في التطبيع مع دولة الاحتلال بحجة تقديم المساعدات الطبية للفلسطينيين”.

وفي السابق رفضت السلطة الفلسطينية، شحنة مماثلة من الإمدادات الطبية لمحاربة فيروس كورونا في شهر مايو الماضي، وكانت مقدمة من الإمارات، معتبرين إياها “شكلا من أشكال التطبيع مع إسرائيل”.