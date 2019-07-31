الحكومة الكندية تدعم المباحث الجنائية بعُدد مخصصة لإدارة حوادث العبوات الناسفة

قامت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في ليبيا بدعم من حكومة كندا بتسليم أربع عُدَدٍ مخصصة لأغراض إدارة مواقع الحوادث إلى جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية الليبية.

حيث حضر حفل التسليم الذي أقيم في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ورئيس جهاز المباحث الجنائية ونائبه إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهاز وممثلين عن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام والبعثة.

هذا وسيكون لهذه المعدات دور هام في دعم أعمال جهاز المباحث الجنائية الليبي من أجل الاستجابة إلى الحوادث التي تشتمل على أجسام قابلة للانفجار.

يُذكر أنه في شهر أبريل، أكمل 16 ضابطاً وضابطة دورة تدريبية حول إدارة مواقع حوادث العبوات الناسفة المبتكرة نظمتها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بفضل الدعم من الحكومة الكندية.