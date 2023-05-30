الحكومة الليبية تبحث احتياجات البلديات

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب د. أسامة حماد، رفقة نائب رئيس الوزراء علي القطراني، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووكيل عام وزارة الحكم المحلي، اجتماعا موسعا، بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، ضم عمداء البلديات، ورئيس جهاز الحرس البلدي.

واطلع رئيس الوزراء على كافة احتياجات البلديات، بالإضافة الى تشديده على عزم الحكومة لدعمها، وتفتيت المركزية، وتفعيل الإدارة المحلية لكل بلدية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

هذا وأكد حماد على أن الحكومة ستدعم كافة البلديات بالإمكانيات التي تحتاجها لتوفير الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين.

وطالب رئيس الوزراء، من عمداء البلديات، بوضع المتطلبات الأساسية، للمواطن في أعلى أولويات عملها، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية، لتأدية عملها على أكمل وجه.

وأكد حماد أنه تم تشكيل لجنة خاصة بقطاع الصحة، مختصة بمرضى الأورام، بناءً على مقترح نائب رئيس الوزراء علي القطراني للعمل على إنهاء معاناة مرضى الأورام في كل المناطق والمدن الليبية وعلاجهم في جمهورية مصر العربية على نفقة الحكومة.

ودعا رئيس الوزراء، عمداء البلديات، إلى العمل مع الحكومة الليبية لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية، التي تسعى الحكومة لتنفيذها في كافة القطاعات التي تمس حياة المواطنين، خاصة العاجلة منها.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة تفتيت المركزية المقيتة المعرقلة لخطط التنمية، والاتجاه نحو تطبيق أمثل لأسس الإدارة المحلية، لتسريع عملية اتخاذ القرارات اللازمة القديم أفضل وأسرع الخدمات للمواطنين.

بدوره أثنى نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني خلال كلمته، على الدور الذي تقوم به البلديات تجاه المواطن مؤكداً على أن الحكومة الليبية ستدعم البلديات بما يلزم لتأدية عملها وتوفير احتياجات المواطنين، وأن الحكومة ساعية لحل كافة العراقيل التي تقف دون استكمال مشاريعها المتعثرة، مضيفاً بأن الحكومة لن تذخر جهداً من خلال وزارة الحكم المحلي للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين.