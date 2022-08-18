الحكومة الليبية تبحث احتياجات بلديات المنطقة الغربية

التقى وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب سامي الضاوي، اليوم الخميس، في مدينة الزاوية، ببلديات المنطقة الغربية ومشائخ وأعيان وفعاليّات ونشطاء المجتمع المدني بالمنطقة.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة المختنقات والعوائق التي تواجه بلديات المنطقة الغربية، وما تعانيه من نواقص واحتياجات عاجلة لحلحلتها من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بتلك البلديات.

كما وجه الوزير تعليماته لعمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية على ضرورة سرعة تقديم المشاريع العاجلة والضرورية التي تعالج تلك المختنقات.