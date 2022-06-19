الحكومة الليبية تبحث احتياجات بلدية مرادة

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، اليوم الأحد، بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحكماء وأعيان بلدية مرادة، وعدد من أعضاء البلدية.

ويأتي اللقاء لمناقشة أوضاع البلدية، والوقوف على احتياجاتها ومناقشة القرار الصادر من وزير الحكم المحلي بشأن تكليف مجلس تسييري للبلدية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

ورحب النائب في مستهل اللقاء، بالحضور مشيراً إلى الأهمية التي يتمتع بها الموقع الجغرافي لبلدية مرادة، وأكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة لإهلنا في البلدية.

ولفت القطراني إلى أنه سيتواصل مع رئيس الحكومة لمناقشة قرار وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية بخصوص تكليف مجلس تسييري للبلدية والخلاف الحاصل بشأنه.

هذا وأثنى حكماء وأعيان وأعضاء بلدية مرادة، خلال اللقاء على دور نائب رئيس الوزراء، في تذليل كافة الصعاب التي تواجه البلدية.