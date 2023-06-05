الحكومة الليبية تبحث احتياجات بلديتي جالو وإجخرة

التقى رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، عضو مجلس النواب عن منطقتي جالو – اجخرة حمد ماقيق، وعميد بلدية جالو أحمد صالح.

وأطلع رئيس الحكومة على المشاكل التي تعانيها المنطقتين والمشروعات المتعثرة فيهما، وأبرزها استكمال المباني الملحقة بكلية تقنيات الطاقة وتوريد المعامل الفنية الخاصة بها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأكد حماد، على دعم الحكومة للمشروعات المتعثرة بالمنطقتين من خلال توفير المستخلصات المالية التي تحتاجها لاستكمال المشاريع المتعثرة بهما.

وفي ذات السياق، التقى رئيس الحكومة أسامة حماد، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، عددا من حكماء ومشايخ وأعيان مدينة جالو.

واطلع رئيس الوزراء، على أبرز العراقيل التي تواجه سير عمل بلدية جالو من الناحية الخدمية وكيفية وضع السبل والخطط لتسيير مهام البلدية.

كما بحث اللقاء آليات حلحلة العراقيل التي تواجه بلدية جالو، بالإضافة إلى تحديد احتياجات البلدية ومعالجة اختناقاتها.