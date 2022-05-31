الحكومة الليبية تبحث استئناف الرحلات الجوية من مطارات الجنوب

أكد نائبا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة وعلي القطراني ضرورة عودة الرحلات الجوية المحلية والدولية لمطارات سبها وغات وأوباري والكفرة، وتوفير الدعم المالي واللوجستي لها.

وتعهد الزادمة والقطراني بعمل الحكومة على حل المشاكل والعراقيل التي تواجه شركات الطيران، وتأمين محيط المطارات بما يضمن سير العمل على أكمل وجه.

وأكدا على عزم الحكومة تخفيض أسعار التذاكر الخاصة بالرحلات الداخلية للمناطق النائية، وذات المسافات البعيدة من خلال تحمل الدولة جزءا من القيمة.

وناقش النائبان، بحضور وزير الاستثمار ورؤساء مجالس إدارة الخطوط الجوية الليبية والإفريقية وشركة البراق للنقل الجوي وبرنيق للطيران، حل المشاكل والعراقيل التي تواجه شركات الطيران وتأمين محيط المطارات.

وفي ذات السياق تعهدت الخطوط الليبية ببدء الرحلات بين سبها والإسكندرية بدءاً من الأسبوع القادم، كما تعهدت ليبيا للطيران بفتح رحلات إلى مطار أوبارى وغات، بينما أكدت شركة برنيق بدء الرحلات بين سبها وبنغازي، وسبها وتونس.