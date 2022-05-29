الحكومة الليبية تبحث الأضرار التي لحقت بموانئ بنغازي بسبب الحرب

عقد وزير المواصلات بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب عبد الحكيم الغزيوي، اجتماعاً اليوم الأحد، مع مدير الإدارة العامة بالشركة العامة للموانئ يزيد بوزريدة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الآثار والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني والمعدات والرافعات بموانئ مدينة بنغازي (الميناء الرئيسي وميناء جليانة) بسبب الحروب التي شهدتها المدينة السنوات الماضية، الأمر الذي ترتب عليه التوقف عن العمل لمدة ثلاث سنوات.

كما تطرق الاجتماع أيضاً، إلى مناقشة مرحلة ما بعد الحرب وما تخللها من عمليات إعادة إعمار وتطوير الميناء لاستئناف عمله.