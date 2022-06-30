الحكومة الليبية تبحث الأوضاع بمنفذي امساعد والسلوم

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني، اليوم الخميس، بمكتبه في مدينة بنغازي، المجلس البلدي إمساعد، بحضور وزير الدفاع أحميد حومة ووزير المواصلات عبد الحكيم الغزوي، ووزير الاستثمار علي السعيدي، ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال، ووكيل وزارة الداخلية فرج إقعيم.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء يأتي للوقوف على حركة مرور المواطنين عبر منفذي إمساعد والسلوم.

واستعرض اللقاء كيفية وضع الحلول المناسبة لكافة العراقيل التي تواجه المواطنين عبر منفذي إمساعد والسلوم، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للرفع من معاناة المواطن.

ونوه القطراني إلى أن الحكومة الليبية تتابع بعناية كافة الصعاب التي تواجه المواطنين خلال عبورهم المنفذين، مشدداً على ضرورة رفع هذه المعاناة التي يعاني منها المواطن الليبي، وإلى ضرورة إيجاد الحلول للمختنقات والعوائق التي تُواجههم بما يكفل يسر وسهولة حركة المسافرين الليبيين، مؤكدًا على ضرورة تكليف لجنة إدارية لمتابعة أوضاع المنفذ، وتنظيم العمل فيه وتوفير كافة احتياجاته.

كما أكد القطراني أيضاً بأنه وبصفته رئيس اللّجنة المشكّلة من قِبل رئيس الحكومة بقرار رقم (11) لسنة 2022م، سيقوم والوزراء أعضاء اللجنة بزيارة إلى معبر إمساعد الحدودي للاطلاع على أوضاعه، والوقوف على سير العمل فيه ومعرفة احتياجاته، وبأنه سيتواصل مع الجانب المصري لحل هذه الإشكاليات في أقرب وقت، مضيفاً بأن جمهورية مصر العربية دولة جارة وشقيقة، والعلاقات بينها وبين ليبيا أساسها الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

هذا وأكد الحضور على أهمية النظر بجدية على كل ما يحدث للمواطن الليبي عبر المعبرين، وإيجاد الحلول العاجلة، مشددين على أهمية دعم الأجهزة الأمنية والرقابية بمنفذ إمساعد لكي تؤدي عملها بالوجه المطلوب.