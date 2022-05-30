الحكومة الليبية تبحث تفعيل الرحلات المحلية والدولية بمطارات الجنوب

عقد نائبا رئيس الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة وعلي القطراني، ووزير الاستثمار علي السعيدي، اجتماعًا تشاوريًا، اليوم الاثنين، مع شركات النقل الجوي لتفعيل الرحلات المحلية والدولية بمطارات الجنوب.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي حرصًا على تقديم أفضل الخدمات، ومن أجل تخفيف الاعباء على المواطنين.

وضم الاجتماع كل من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية، ومدير مكتب بنغازي بشركة البراق للنقل الجوي، ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للطيران، ورئيس مجلس إدارة برنيق للطيران، ومدير فرع المنطقة الشرقية للخطوط الجوية الإفريقية، ومدير الطيران المدني.

وتم خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة عودة الرحلات الجوية المحلية والدولية لمطار سبها وغات وأوباري والكفرة، وتوفير كامل الدعم المالي واللوجستي، وحل المشاكل والعراقيل التي تواجه شركات الطيران، وتأمين محيط المطارات بما يضمن سير العمل على أكمل وجه، والعمل على تخفيض أسعار التذاكر الخاصة بالرحلات الداخلية من خلال خلق استراتيجية عمل على تحمل الدولة جزء من دفع قيمة هذه التذاكر للمناطق النائية وذات المسافات البعيدة.

وفي هذا الصدد، وعد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية بأن الرحلات بين مدينتي سبها – الإسكندرية سوف تبدأ من الأسبوع القادم، وكذلك وعد رئيس شركة ليبيا لطيران بفتح رحلات إلى مطار أوبارى وغات باعتبار طائراتها مهيئة للعمل في المناخ الصحراوي، في حين أكد رئيس شركة برنيق على بدء الرحلات بين مطارات سبها وبنغازي، وسبها تونس، كما أكد رئيس مصلحة الطيران المدني على تسهيل كافة الإجراءات لتشغيل جميع المطارات بالجنوب.