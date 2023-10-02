الحكومة الليبية تبحث توطين الطاقة الشمسية بالجبل الأخضر

بحثت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، توطين الطاقة الشمسية في ليبيا، ضمن مشاريعها للتنمية وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلا جولة تفقدية، أجراها رئيس لجنة توطين الطاقة الشمسية في ليبيا بوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية سالم العبيدي، بمواقع شركة “باور تشاينا” بالجبل الأخضر، رفقة الممثل الإقليمي للشركة بالشرق الأوسط “جي جيانفو”.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الزيارة تأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي لتوطين (1500 ميجا وات) من الطاقة الشمسية في ليبيا.

وشملت الزيارة مواقع محطات الطاقة المتجددة في منطقة المخيلي جنوب غرب درنة، كما تم زيارة عديد المحطات المتضررة جراء السيول التي ضربت المنطقة، وتخلل الزيارة عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولي البلديات بالجبل الأخضر.

وأكد الممثل الإقليمي للشركة الصينية “باور تشاينا” استعداد الشركة للعمل وتنفيذ محطات طاقة شمسية، والإسهام في إعادة إعمار المدن المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، والتركيز على الجانب البيئي، وإعادة تدوير القمامة.

وفي يونيو الماضي، وقعت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية مذكرتي تفاهم، لتوطين 1500 ميجا وات من الطاقة الشمسية في ليبيا، مع شركتي “باور تشاينا” الصينية و”إيفاج” الفرنسية.