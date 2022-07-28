الحكومة الليبية تبحث سد حاجة الإنتاج المحلي من الحبوب

التقى نائب رئيس الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، اليوم الخميس، بمدينة بنغازي، بحضور نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، مع مندوب شركة باجس قروب النمساوية BAGS GROUP، المختصة في الاستثمار والتجارة في مجال زراعة وإنتاج الحبوب، ومجال التخزين في الصوامع، أحمد آتاسي، مسئول التسويق بمنطقة شمال إفريقيا.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره نائب مدير عام شركة النور القابضة محمد آدم علي، والخبير في مجال التصنيع المهندس رأفت الشويان، مناقشة أزمة نقص الحبوب العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الإنتاج العالمي لمحاصيل القمح.

وتقدمت الشركة لنائب رئيس الحكومة، باقتراح إنشاء صوامع ذات سعة عالية تعود بالفائدة على مخزون الدولة الليبية، وسد حاجة الإنتاج المحلي من الحبوب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

ورحب نائب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء بالضيوف، مبدياً تشجيعه لهذه المشاريع الاستثمارية، ومؤكداً على ضرورة تقديم كافة التسهيلات القانونية والمالية اللازمة لها، من خلال قانون الاستثمار الليبي والذي يتوافق مع توجه الحكومة الليبية في هذا الاتجاه.

كما دعا القطراني إلى ضرورة إنشاء صوامع في الموانئ الليبية، نظراً لموقعها الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية ودول الجوار الإفريقية، لسد حاجة الإنتاج المحلي من الحبوب في ظل الأزمة العالمية الراهنة.