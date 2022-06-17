الحكومة الليبية تبحث عودة الشركات الروسية للعمل في ليبيا

التقى وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب الدكتور أسامة حماد، اليوم الجمعة، خلال فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بروسيا الاتحادية، بنائب رئيس مجلس الاتحادية لروسيا الاتحادية (المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي) قسطنطين كوساتشيف.

وتم خلال اللقاء، تبادل الآراء حول تفعيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين البلدين وعودة الشركات الروسية للعمل في ليبيا وخاصة في مجالات الطاقة والسكك الحديدية.

ودعا الوزير حماد جميع الشركات العالمية للدول المهتمة بالشأن الليبي للاستثمار والعمل في ليبيا.

ووصل وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، في وقت سابق، إلى مدينة سانت بطرسبرغ الروسية على رأس وفد رفيع المستوي لتمثيل ليبيا في المنتدى الاقتصادي الدولي، بمشاركة دولية واسعة لأكثر من 40 دولة من بينها ليبيا والذي سينعقد في الفترة ما بين 15إلى 18 يونيو الجاري.

وتُشكل الدعوة التي تلقتها وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية من المستشار الخاص للرئيس الروسي انطوان كوبيا كوف باعتبارها المشاركة الخارجية الأولى لوفد رسمي لتمثيل الدولة الليبية بالخارج.