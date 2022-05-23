الحكومة الليبية تبحث مشاركة الشركات المصرية في مشاريع الإعمار والبناء

اجتمع نائب رئيس الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، اليوم الاثنين، بوفد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال الإعمار والإنشاءات والمشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد المقام ببنغازي، بحضور عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بدر النحيب.

وأشاد النائب بدور جمهوية مصر العربية حكومةً وشعباً ودعمها الدائم لبلادنا في مسيرة الإعمار والتنمية، وفق قوله.

ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن القطراني قوله، إن الحكومة الليبية عاقدة العزم على إعادة الإعمار واستكمال المشاريع المتوقفة في البلاد عن طريق فتح آفاق الاستثمار مع كبرى الشركات والتي ستكون الشركات المصرية من ضمنها، وأكد كذلك على أن الحكومة ستذلل كافة الإجراءات الإدارية والقانونية أمام هذه الشركات لتكون في ليبيا وتساهم في إعادة الاعمار والبناء.

من جهته عبر وفد الشركات المصرية عن سعادتهم البالغة لما لاقوه من حفاوة في الاستقبال والترحيب منذ وصولهم إلى مدينة بنغازي.

وأبدى الوفد استعداده التام للمشاركة في إعادة الإعمار ودعوة الشركات المصرية الأخرى لتكون في ليبيا للبدء في مسيرة الإعمار والبناء.