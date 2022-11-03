الحكومة الليبية تبحث مع وفد أفريقي دعم استقرار ليبيا

استقبل وزير الدفاع بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلش النوّاب أحميد حومة ووزير الكهرباء عوض البدري، اليوم الخميس، بمطار بنينا الدولي في بنغازي، وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا، ووفد الاتحاد الإفريقي المرافق له.

وأفادت الحكومة الليبية بأن هذه الزيارة تأتي لعقد سلسة من الاجتماعات التي من شأنها التأكيد على دور الاتحاد الإفريقي في دعم استقرار ليبيا.

كما تهدف هذه الاجتماعات إلى إرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي والسعي الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات التي تسعى لها الحكومة الليبية كونها مطلب لكافة الليبيين.