الحكومة الليبية تبحث ملف السجناء الليبيين في إيطاليا

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، اليوم الاثنين، بمكتبه في مدينة بنغازي، أهالي ووفد المسجونين الليبيين في إيطاليا، بحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ووزير الإشغال العامة نصر شرح البال، وكلوديا قازيني كبير المحللين في المجموعة الدولية للأزمات الخاصة بليبيا، وعضو الدفاع عن الشباب الليبيين المسجونين في إيطاليا.

واستعرض اللقاء ملف قضية الشباب الليبيين الخمسة المسجونين في إيطاليا منذ العام 2015م ، والذين صدر عليهم حكم بالسجن 30 عام من قِبل القضاء الإيطالي.

وأشار المكتب الإعلامي بالحكومة إلى أن السفارة الليبية في إيطاليا لديها العلم بهذه القضية لكنها لم تقم بأي خطوة نحو هؤلاء المسجونين.

وأكد الحاضرون على ضرورة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة بين البلدين عام 2008 والاستفادة منها خاصة فيما يتعلق ببند تبادل السجناء.

من جهتها قالت قازيني، إن هناك طعون تم تقديمها للمحاكم الأوروبية ولكنها قوبلت بالرفض دون تقديم الأسباب، وأشارت إلى أن القضاء الإيطالي يسمح باستئناف النظر في القضايا التي صدرت فيها إحكام في حالة توفر أدلة أو شهود جدد في هذه القضايا.

بدوره رحب نائب رئيس الحكومة بوفد الأهالي، وأكد على أن هذه القضية هي قضية رأي عام ولابد من فتحها أمام القضاء من جديد، وعلى ضرورة التواصل مع رئيس مجلس القضاء الليبي بالخصوص، متعهداً بمتابعة ملف القضية بشكل شخصي.

وأضاف القطراني أن الحكومة الليبية ستقوم بواجبها مع أبنائها حتى يتم الإفراج عنهم، منوهاً إلى أنه سيتواصل مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا حول هذا الملف.

من جانبه أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، على ضرورة التواصل مع السلطة التشريعية في إيطاليا، لتحديد موعد مع رئيس البرلمان الإيطالي لإستئناف النظر في القضية، وللتوصل إلى حل يفضي بالإفراج عن الشباب المسجونين.