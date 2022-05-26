الحكومة الليبية تدعو البعثة الأممية لتحري الدقة في نقل المعلومات

نفت الحكومة الليبية، ما ورد في جلسة مجلس الأمن الدولي المتعلقة بليبيا، اليوم الخميس، حول دخول رئيسها فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس بقوات مسلحة.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أنها تابعت إحاطة مساعد الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلوا، حول الوضع في ليبيا، والتي ذكرت فيها بأن رئيس الحكومة فتحي باشاغا قد دخل إلى طرابلس مصحوباً بقواته المسلحة بتاريخ 17 مايو 2022م الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات في المدينة.

وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن دخول رئيس الحكومة كان بطريقة سلمية وعبر مركبة مدنية، وتحدت أي شخص أو كيان يدعي دخوله بطريقة مسلحة، وتتحمل مسؤولية ذلك.

وأضاف البيان الوزارة: “كان من الواجب على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحري الدقة في نقل المعلومات دون زيادة أو نقصان، وإن موقفها من الحكومة أو حبها وكرهها لها، لا يمنعها من سرد الحقيقة كما هي”.