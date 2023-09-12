الحكومة الليبية ترسل قافلة طبية عاجلة إلى بنغازي

وصلت إلى مدينة بنغازي صباح اليوم قافلة طبية حكومية من طرابلس، تضم 87 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا، تحمل 14 طنًا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية وأكياس حفظ الجثامين.

تأتي هذه القافلة في إطار الجهود الحكومية لدعم الخدمات الطبية في المناطق المنكوبة جرّاء السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية في الأسابيع الأخيرة.

ووفقاً لما ورد بمنصة “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” أن الفرق الطبية تتألف من أطباء في مختلف التخصصات، إلى جانب التمريض والفنيين والمسعفين والمتطوعين.

ومن المتوقع أن تساهم هذه القافلة في تحسين رعاية المرضى في المناطق المنكوبة، وتقديم العلاج والأدوية الضرورية.