الحكومة الليبية ترفض تولي حكومة الوحدة رئاسة الدورة 158 لمجلس الجامعة العربية

أعربت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عن رفضها تولي الحكومة الوحدة الوطنية رئاسة الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية

وقالت الحكومة الليبية إنّ الجامعة العربية بهذا الإجراء تخالف دورها المعهود في التضامن الكامل مع دولة ليبيا في أزمتها ومساعدتها على وحدة أراضيها والاعتراف بالحكومة الليبية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الليبي.

وأضافت الحكومة الليبية أنّ مثل هذه الإجراءات تهدد الاستقرار ووحدة ليبيا وتمثل الانحياز إلى طرف سياسي منتهي الولاية وفاقد الشرعية والقانونية، وفقا لتعبيرها.