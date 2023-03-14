الحكومة الليبية تستعرض الأوضاع الأمنية بالجنوب الشرقي

عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بمدير مديرية أمن الواحات جالو اللواء خالد العبار، ومدير مديرية أمن أوجلة إجخرة اللواء السنوسي عنودة، ومدير مديرية أمن الكفرة العميد خالد الحيار، ومدير مديرية أمن تازربو العميد عبدالحميد السويسي، ومدير مديرية أمن منفذ العوينات العميد عبدالله ضيف الله، ومدير مديرية أمن ربيانه العقيد جابر عبدالكريم.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان الوزارة في مدينة بنغازي، استعراض الأوضاع الأمنية بمناطق الجنوب الشرقي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع الأمنية التي تهم مناطق الجنوب الشرقي أهمها التعاون والتنسيق بين المديريات والأجهزة الأمنية الأخرى بالمنطقة؛ من أجل إنجاح سير العمل وفرض الأمن وبسطه، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد الوزير على ضرورة توفير كافة الإمكانيات من آليات وأجهزة اتصالات وغيرها لدعم المديريات بالمنطقة؛ وذلك لغرض المجاهرة بالأمن وفرض هيبة الدولة ومنع عبث الجماعات الإجرامية والإرهابية.

كما حث أبوزريبة مدراء الأمن على ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء الأمني في تلك المناطق بما يساعد على خدمة أمن الوطن والمواطن، متعهدا باستمراره في تقديم الدعم اللازم لكافة مديريات أمن الجنوب الليبي.