الحكومة الليبية تستلم ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية

وصل نائب رئيس الحكومة الليبية عن الجنوب سالم معتوق، رفقة نائب رئيس الحكومة الليبية عن الشرق علي القطراني، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سبها.

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، بأن الحكومة تسلمت اليوم الثلاثاء، عددا من المقرات الحكومية.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: “الحكومة قد استلمت اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 مقر ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية، كما أنه قد تم خلال الأيام الماضية استلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية”.

وأشار المكتب إلى أن الترتيبات متواصلة لاستلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس بشكل سلس وسلمي في المدة القريبة القادمة”.

من جانبه أعلن نائب رئيس الحكومة الليبية عن الجنوب سالم الزادمة، خلال مراسم التسليم، عن مباشرة الحكومة الليبية لمهامها وأعمالها وسيطرتها على سائر المنطقة الجنوبية وبدء ديوان مجلس الوزارء بالمنطقة الجنوبية بممارسة اختصاصاته.

وأضاف الزادمة: “تُوجت جهودنا المخلصة عبر المؤسسات السياسية الشرعية وفق الأطر القانونية المحلية والدولية والخالية من أي تدخلات أجنبية والتي أثمرت ميلاد الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا”.

ودعا نائب رئيس الحكومة جميع الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية، إلى تكاثف الجهود والمشاركة الكاملة للجميع دون إقصاء للبدء في مرحلة جديدة من المصالحة والبناء والتعمير.

وأردف الزادمة: “نطلب من كافة المؤسسات والدوائر الحكومية الرسمية من مجالس بلديات ومديريات أمن وداوين وزارية بالانصياع الكامل لتعليمات الحكومة الليبية، والإلتزام بالتعليمات الصادرة والتوجيهات المنظمة لحفظ الأمن وضمان سير الأعمال والخدمات للمواطنين”.