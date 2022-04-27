الحكومة الليبية تستنكر الهجمات الإرهابية في غدوة، وتُحذر

استنكرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الهجمات الإرهابية التي استهدفت منطقة غدوة جنوب مدينة سبها من قبل تنظيم الدولة.

ودعت الحكومة الليبية دول الجوار كافة إلى ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للقضاء على تحركات المجموعات الإرهابية، مشددة على ضرورة تدخل البعثة الأممية للضغط على حكومة الوحدة بإيقاف التلاعب بموارد الشعب الليبي.

ووجهت الحكومة الليبية تنبيها للدول المتدخلة في الشأن الليبي بأنا لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام غل يدها عن استلام مقراتها في العاصمة طرابلس، وأن صبرها لن يطول عما يتعرض له الوطن من مخاطر أمنية وسياسية تحدد وحدته.