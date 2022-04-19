الحكومة الليبية تستنكر الهجوم الإرهابي في أم الأرانب

استنكرت الحكومة الليبية، بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي أستهدف معسكر تابع لقوات حفتر بمنطقة أم الأرانب في الجنوب الليبي، من خلال سيارة مفخخة، والذي أسفر عن سقوط 3 جرحى أحدهم في حالة حرجة.

وأكدت الحكومة في بيان لها، على ضرورة مكافحة ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها وصورها في جميع مناطق ومدن الدولة الليبية، ووضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وشدّدت الحكومة الليبية على ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها تجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات الإرهابية وتسليحها ومعاقبة من يقف وراء ذلك، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء ظاهرة الإرهاب، بما في ذلك مشاكل الفقر والبطالة التي تجعل من بعض الشباب فريسة للاستقطاب من قبل التنظيمات الإرهابية كتنظيم “داعش” وغيرها.

وطالب البيان المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، واتخاذ خطوات جادة في دعم وبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية خاصةً بالعتاد والتدريب والخبرة، حتى تتمكن الحكومة الليبية من بسط سيطرتها وسيادتها التامة على كامل أراضيها، واستلام مقراتها ومؤسساتها في مدينة طرابلس.