الحكومة الليبية تستنكر تصريحات خارجية «الوحدة» تجاه مصر

استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية التي وصفتها بـ”منتهية الولاية فاقدة الشرعية المحلية والدولية”، تجاه جمهورية مصر العربية.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، نوهت الوزارة إلى أن هذه التصريحات اللامسؤولة تعد انحراف عن السياسة الرشيدة التي تقتضي وحدة الصف العربي والاحترام المتبادل بين الدول.

وأشار البيان إلى أن هذه التصريحات الصادرة عن جهة منتحلة لصفة تمثيل الدولة الليبية، ما هي إلا محاولة يائسة من تلك العصبة الخارجة عن القانون، لتعكير صفو العلاقات الأخوية بين دولتي ليبيا ومصر.

وأضاف البيان: “وإذ تستنكر وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، هذه التصريحات، فأنها تؤكد على أنها في تنسيق كامل مع شركائها من الدول الشقيقة والصديقة وكافة المنظمات الدولية، بما يعزز مكانة ليبيا، ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين”.

وأشادت الوزارة بالدور المصري الداعم للاستقرار والأمن ودعم الشرعية في ليبيا وتقريب وجهات النظر، بين كافة الأطراف الليبية.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، إلى الامتناع عن التعامل مع تلك المجموعة منتحلة الصفة عديمة الشرعية، باعتبارها خارجة عن القانون، وفقاً لنص البيان.