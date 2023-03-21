الحكومة الليبية تشرع في تنفيذ مركز جمعية أبطال «البنيان المرصوص»

شرعت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة فتحي باشاغا، في أعمال صب خرسانة سقف الدور الأول لمركز جمعية أبطال البنيان المرصوص للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في مدينة مصراتة.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تنفذها لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية التابعة للحكومة الليبية عامة ومدينة مصراتة خاصة.

وستستمر عمليات تنفيذ باقي مراحل المشروع وفق الجدول الزمني المخصص حتى استكمال مراحل البناء والبدء في أعمال التجهيز للمستشفى.

ويعد مشروع إنشاء مركز البنيان المرصوص للعلاج الطبيعي والتأهيل واحداً من عشرات المشاريع التي تنفذها الحكومة الليبية في المنطقة الغربية، وله أهمية خاصة وطبيعة عمل مميزة لعلاج إصابات الحروب وتأهيل المصابين وذوي الهمم، وخطوة تُسهم في توطين العلاج بالداخل.

يُذكر أن “البنيان المرصوص” هي عملية عسكرية ليبية؛ أطلقها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقا في 5 مايو 2016م، ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” لطرده من مدينة سرت الساحلية.

وفي 6 ديسمبر 2016م، أعلنت العملية عن تحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد ملحمة استمرت لـ8 أشهر دفع فيها ما يُقارب عن 800 شهيد أرواحهم من أجل عودة المدينة إلى حضن الوطن.