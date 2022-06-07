الحكومة الليبية تشرع في ممارسة مهامها من مقرها بسرت

انطلقت أعمال الحكومة المُكلفة من مجلس النواب الليبية برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، من مقرها بمدينة سرت.

وعقد رئيس الحكومة اجتماعا تشاوريا؛ لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل، إضافة لبحث الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع مجلس الوزراء الثالث المزمع عقده الأسبوع القادم في مدينة سرت.

وصرح رئيس الحكومة فتحي باشاغا في هذا الصدد قائلاً: “لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت”.

وأضاف: “سوف أحرص وباقي أعضاء حكومتي على التجول في كافة أرجاء البلاد حرصاً منا على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف عن كثب على المختنقات التي تعانيها البلديات، واتخاذ كافة الخطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية”.

يُشار إلى أن الاجتماع شمل حضور نائبي رئيس الحكومة سالم الزادمة وخالد الأسطى ووزير الخارجية حافظ قدور ووزير الصحة عثمان عبدالجليل ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، وعميد بلدية سرت مختار المعداني.