الحكومة الليبية تعقد اجتماعاً في سرت لمناقشة الأوضاع الأمنية

عقد نائب رئيس الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة، اجتماعاً اليوم الاثنين، في مقر الحكومة الليبية بمدينة سرت، مع وزيري الداخلية والصحة، وبحضور كل من مدير مديرية أمن سرت، ومستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة مسألة توطين الأمن والمجاهرة به في المنطقة الجنوبية.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة دعم مدريات الأمن بالإمكانيات اللوجستية والمالية، وتفعيل دور الشرطة بالمناطق الجنوبية، وكذلك مناقشة الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية والعمل على توحيد الإدارات العامة والعمل من خلال هيكل تنظيمي موحد بالوزارة.

وتم التأكيد على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به وزارة الداخلية في ملفات المصالحة وأمن الحدود ومكافحة الهجرة وتجارة المخدرات والسلاح.

وفي هذا الصدد، شدد وزير الداخلية على طرح تجهيزات خاصة لكل الأجهزة الأمنية بالمناطق الجنوبية نظرًا لخصوصية الأمن في تلك المناطق، والعمل على الحد من الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.