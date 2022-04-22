الحكومة الليبية تعقد اجتماعها الأول في مدينة سبها

عقد مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الخميس، اجتماعه الأول بمدينة سبها.

وفي كلمته أثناء افتتاح الاجتماع، هنأ رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، الشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك وأكد على أن هذه الحكومة جاءت لتمثل كافة أطياف الشعب الليبي دون تمييز وأنها ستتطلع على أحوال الناس وأن نهجها هو التواصل المباشر مع كافة الليبيين في كل مكان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول أعمال الحكومة، ومن أهمها بند قانون مشروع الميزانية العامة وبند الجانب الأمني وكيفية تأمين الحدود الليبية وخاصةً الجنوبية منها وتفعيل الاتفاقيات الأمنية المبرمة مع دول الجوار لمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة الغير قانونية والتهريب بكافة أنواعه.

وناقش الاجتماع أيضاً، مسألة إدارة الإيرادات النفطية بالأوجه القانونية والمالية السليمة بما يضمن التوزيع العادل للثروة على جميع الليبيين وتخصيص جزء من إيرادات النفط للتنمية المكانية في كافة مدن ومناطق ليبيا خاصةً المنتجة والمصدرة للثروة النفطية.

وفي ختام الاجتماع، شدّد رئيس الحكومة والنواب والوزراء، على ضرورة إنهاء حالة الانقسام والفوضى من خلال توحيد المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية للدولة الليبية والدفع باتجاه المصالحة الوطنية بالتعاون مع المجلس الرئاسي، بما يضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال تلبية لرغبة الشعب الليبي في تجسيد إرادته باختيار من يمثله بالطرق الديمقراطية وبكامل الحرية دون مغالبة أو وصاية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

بيان الحكومة الليبية بيان الحكومة الليبية بشأن مباشرتها لأعمالها وانعقاد جاسة الإجتماع الأول لمجلس وزراء الحكومة الليبية تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للحكومة الليبية‏ في الخميس، ٢١ أبريل ٢٠٢٢