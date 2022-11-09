الحكومة الليبية تعقد اجتماعها العادي الرابع

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، أمس الثلاثاء، اجتماعه العادي الرابع للعام 2022م، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، ونائبيه علي القطراني وخالد الأسطى، ووزراء بالحكومة.
وأقر المجلس خلال جلسته عدداً من الإجراءات والقرارات أبرزها:
- الموافقة على شراء عدد 4 طائرات سعة 60 راكب لتسهيل خدمات المواطنين في بلديات (سبها، أوباري، غات، الكفرة)
- الموافقة على إعادة تفعيل معهد الخدمة الاجتماعية والنفسية
- الموافقة على إنشاء المعهد العالي لتقنية العلوم الزراعية بمدينة ودان
- الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتدريب والاستشارات الاجتماعية
- إعطاء الإذن لوزارة البيئة للتواصل مع شركات عالمية متخصصة في جمع وتدوير القمامة
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