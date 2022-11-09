الحكومة الليبية تعقد اجتماعها العادي الرابع

عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، أمس الثلاثاء، اجتماعه العادي الرابع للعام 2022م، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، ونائبيه علي القطراني وخالد الأسطى، ووزراء بالحكومة.

وأقر المجلس خلال جلسته عدداً من الإجراءات والقرارات أبرزها: