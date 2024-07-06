الحكومة الليبية تعلن يوم «الأحد» القادم عطلة رسمية

قرر رئيس الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب أسامة حماد، “منح يوم الأحد القادم عطلة رسمية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446، بكافة الوزارات والهيئات العامة وجميع المؤسسات الحكومية، مع استثناء المرافق الصحية والجهات الأمنية التي تتطلب طبيعة عملهم ذلك”.

وبحسب بيان الحكومة، “حفظ القرار رقم (130) في مادته الأولى، حقوق العاملين بالجهات المذكورة في الحصول على مقابل عمل هذه الأيام، طبقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة “2010.

ووفق البيان، “استثنى القرار في مادته الثانية، من العطلة المقررة بموجب المادة (1) مؤسسات التعليم الثانوي لإتمام الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2023 2024 ميلادي”.