الحكومة الليبية تفتح باب الترشح لتولي المهام القيادية بوزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، عن فتح باب الترشح لتولي المهام القيادية بالوزارة والمستشفيات والمرافق الطبية المختلفة اعتباراً من 12 إلى 26 فبراير الجاري.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن نص القرار، فإن الترشح لمنصب تولي المهام القيادية سيشمل الإدارات العامة والمكاتب بالوزارة، والجهات التابعة لها، والمراكز الطبية والمستشفيات الجامعية، والمراكز التخصيصية، والمراكز العلاجية، والمستشفيات التعليمية والمركزية، والمستشفيات العامة، والمستشفيات القروية، وإدارات الخدمات الصحية، والعيادات المجمعة.

وصرح وزير الصحة د. عثمان عبد الجليل أن “أولويات النهوض بالنٌظم الصحية في ليبيا تبدأ بتعزيز القيادة والحوكمة الرشيدة واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب بطريقة شفافة تراعي مؤهلات المترشح والخبرة العملية وشهادة الزملاء واجتياز المقابلات الشخصية”.

وأضاف عبد الجليل: “لقد أطلقنا منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الراغبين في الترشح لتولِّي المناصب الإدارية والقيادية، لليبيين وغير الليبيين المُقيمين في ليبْيا وخارجها لتقلد هذه المناصب”.