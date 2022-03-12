الحكومة الليبية تنفي إجراء مفاوضات حول استلام السلطة

نفت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، إجراء أي مفاوضات حول عملية استلام السلطة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

يأتي ذلك على خلفية أنباء متداولة حول مفاوضات جارية بين باشاغا والدبيبة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية، بأن الحكومة نالت الثقة من الجهة الشرعية الممثلة لكل ليبيا، والمعترف بها وفقا للعملية السياسية السائدة والإجراءات القانونية.

وجدد المكتب الإعلامي التأكيد على أن الحكومة الليبية مكلفة باستلام مهامها بقوة القانون وفقا لقرارات السلطة التشريعية بالبلاد.

كما أكد المكتب الإعلامي بأن الحكومة الليبية لا تملك التفاوض حول هذه القضية السيادية التي تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة.

ونوهت الحكومة الليبية إلى أنها تتعامل مع أي مساعي دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها للسيادة الليبية وما يصدر عنها من قرارات، وأن هذه المساعي من الدول الصديقة مرحب بها في إطار تسليم سلس للسلطة من الحكومة منتهية الولاية.

هذا وأكدت الحكومة الليبية على أنه لا سبيل لحل جذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها.

وفي وقت سابق، نفى المكتب الإعلامي للحكومة الليبية ما تناولته صحيفة “العربي الجديد” بخصوص المقترح المقدم من السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، والذي يتضمن استمرار حكومة الوحدة الوطنية مع تعديلات طفيفة عليه.

وأكد المكتب الإعلامي على أن الحكومة الليبية اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقا للقانون؛ بعد نيلها الثقة من السلطة التشريعية وأدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

كما جدد المكتب الإعلامي بالحكومة، دعوته لكافة وسائل الإعلام إلى التحري والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها.