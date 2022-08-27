الحكومة الليبية تنفي اتهامات حكومة الوحدة الوطنية

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ما جاء في بيان حكومة الوحدة الوطنية، بخصوص رفض الحكومة الليبية أي مفاوضات معها.

وأكد المكتب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا طوال الأشهر الستة الماضية بعد منح الثقة لحكومته، رحّب بكل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلمياً، دون أي استجابة من حكومة الوحدة الوطنية.

وثمن المكتب الإعلامي كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدول الصديقة والمهتمة بالشأن الليبي، والتي اتضح لها جلياً في كل محاولاتها تعنت وتشبّث حكومة الوحدة الوطنية ورئُيسها بالسلطة، وأصبح واضحاً لكل الليبيين أن هذه الحكومة مغتصبة للشرعية وترفض كل المبادرات، بما فيها خطاب رئيس الحكومة الليبية الذي لم تمر عليه ثلاثة أيام، وناشد فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن يجنح للسلم، بحسب نص البيان.