الحكومة الليبية تنفي الأخبار المتداولة حول مطالبة تونس مغادرة الحكومة البلاد

نفى المكتب الاعلامي بالحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النّواب الأخبار المتداولة حول مطالبة السلطات التونسية للحكومة بمغادرة تونس.

ونقل المكتب الإعلامي عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا التأكيد على الدور الإيجابي لدولة تونس في حل الأزمة الليبية على مر السنوات، مشيدا بحسن استقبال وضيافة أعضاء الحكومة طيلة الفترة الماضية.

وكان موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي ذكر أنّ رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا اضطر لمغادرة العاصمة تونس بعد تحذيره من أنه لا يمكنه ممارسة أنشطته السياسية هناك.

وأضاف الموقع الاستخباراتي أنّ العلاقات الدبلوماسية بين باشاغا وتونس شهدت منعطفا نحو الأسوأ، مشيرا إلى أنه منذ عدة أشهر يقوم برحلات متكررة إلى العاصمة التونسية، ومع ذلك طلب منه عدم استخدام تونس قاعدة خلفية لطموحاته السياسية، وفق قوله.

وأكد الموقع الفرنسي أنّ هذه الحادثة تعكس التقارب بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفيما يتعلق بالمسألة الليبية الحساسة يحتاج سعيد إلى الحفاظ على علاقات ودية مع السلطات في طرابلس، مضيفا أنّه ملتزم بنفس نهج نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.