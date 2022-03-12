الحكومة الليبية تنفي تقديم مقترح أمريكي لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية

نفى المكتب الإعلامي للحكومة الليبية ما تناولته صحيفة “العربي الجديد” بخصوص المقترح المقدم من السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، لرئيس الحكومة فتحي باشاغا، والذي يتضمن استمرار حكومة الوحدة الوطنية مع تعديلات طفيفة عليه.

وأكد المكتب الإعلامي على أن الحكومة الليبية اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقا للقانون؛ بعد نيلها الثقة من السلطة التشريعية وأدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

كما جدد المكتب الإعلامي بالحكومة، دعوته لكافة وسائل الإعلام إلى التحري والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر غربية في القاهرة، مطلعة على الأزمة الليبية، قولها إنّ تحركات قادها السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند توصلت إلى تفاهمات لاقت قبولاً لدى غالبية القوى الدولية الفاعلة في الملف الليبي.

وأضافت المصادر أنّ المقترح، الذي لا يزال في مرحلة التجهيز وتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذه، يهدف للخروج من المأزق ومنع الاحتراب مجدداً في ليبيا، خصوصاً في ظل عمليات التحشيد العسكري حول العاصمة طرابلس.

وأوضحت المصادر، أنّ المقترح الذي قدم نورلاند تفاصيله لكل من الدبيبة وباشاغا، يتضمن استمرار حكومة الوحدة الوطنية بتشكيلها الحالي، مع إدخال تعديلات طفيفة عليه.