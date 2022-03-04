الحكومة الليبية تُؤكد إطلاق سراح وزرائها المختطفين

أكّد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية إطلاق سراح وزيري الخارجية والتعليم التقني بالحكومة حافظ قدور وفرج سالم

المكتب الإعلامي للحكومة الليبية قال في بيان له إنّه «لاصحة لما يتداول بشأن إصابة الوزيرين وكلاهما بصحة جيدة».

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنّ الشكر موصول إلى الجهات الأمنية المساهمة في إطلاق سراحهما ونشدد على ضرورة التصدي لمثل هذه الأعمال غير القانونية.

وكان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ماسمّاها حالة التصعيد غير المبررة والتي من بينها إغلاق المجال الجوي من بعض الأطراف لمنع الوزراء من تأدية اليمين الدستوري، وفق قوله.

وأشار باشاغا إلى أن الاعتداء على وزراء حكومته أثناء ذهابهم عبر الطريق البري إلى طبرق لتأدية اليمين، واحتجاز وزيري الخارجية والثقافة من قبل إحدى المجموعات المسلحة هو عمل جبان.

وطالب باشاغا بإطلاق سراح الوزراء المحتجزين فورا، مشيرا إلى أنهم يحتفظون بحقوقهم القانونية في محاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة الإجرامية، بحسب قوله.

يشار إلى أنّ رئيس الحكومة فتحي باشاغا، ونوابه الثلاثة وعدد من وزراء حكومته، قاموا بتأدية اليمين القانونية أمام أعضاء مجلس النواب في طبرق.