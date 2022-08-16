الحكومة الليبية تُؤكد دعمها لنقابة المهن الطبية

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في مدينة بنغازي، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة في ليبيا صالح عبد القادر عبد الفتاح، ونقيب المهن الطبية.

وتناول اللقاء سير عمل النقابة والصعوبات التي تواجهها ودور العناصر الطبية المساعدة في تقديم الخدمات الصحية والطبية في المجتمع، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأشار رئيس مجلس إدارة النقابة إلى ضرورة الرفع من كفاءة عناصر التمريض من حيث التدريب والتطوير، ومراقبة معاهد وكليات التمريض والإشراف عليها حتى يكون خريجيها على المستوى المطلوب في هذا الاختصاص، وطالب بتفعيل التأمين الصحي لعناصر المهن الطبية المساعدة.

من جانبه أشار نائب رئيس الحكومة إلى الدور الهام لنقابة المهن الطبية المساعدة وعناصرها في القطاع الصحي، مؤكدًا دعم الحكومة الليبية للنقابة وتذليل كافة الصعوبات أمامها حتى تتمكن من أداء عملها على أعلى مستوى.