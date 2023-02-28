الحكومة الليبية تُؤكد ضرورة دعم المجلس القومي للمرأة

أكد نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب علي القطراني، على ضرورة دعم المجلس القومي للمرأة الليبية وعلى أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء النائب بحضور وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم وعضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، اليوم الثلاثاء، في ديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، مع رئيس المجلس القومي للمرأة الليبية فوزية الشريف، ونائب رئيس المجلس سالمة البركي، ورئيس قسم التخطيط الاستراتيجي بالمجلس فتحية المنفور، ورئيسة قسم الشؤون الإدارية بالمجلس أمل قرقوم.

واطلع القطراني خلال اللقاء على سير عمل المجلس القومي للمرأة الليبية واهم احتياجاته ومتطلباته، خاصةً فيما يتعلق بالملتقى الأول للمجلس القومي للمرأة الليبية المقرر عقده بمدينة بنغازي يوم 4 مارس 2023م والذي قُدمت الدعوة من قِبل المجلس للحكومة الليبية لحضوره.

كما أكد نائب رئيس الوزراء على ضرورة دعم المجلس وتوفير أهم متطلباته حتى يتمكن من إيصال رسالته وأداء مهامه في كافة المجالات، مشيدًا بدور المرأة في المحافل المحلية والدولية، داعيًا إلى ضرورة استمرارية تدريبها وتأهيلها وتوعيتها بحقوقها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.