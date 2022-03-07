الحكومة الليبية تُؤكد عزمها مباشرة مهامها من طرابلس

أكّد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الجديدة، أنّ عملية التسليم والاستلام سوف تكون وفقاً للإجراءات القانونية مشددا على عزم الحكومة مباشرة مهام عملها من العاصمة طرابلس.

ونفي المكتب الإعلامي مايتداول إعلاميا عن استلام الحكومة لمهامها في بنغازي، داعيا وسائل الإعلام والمدونين إلى التحقق من صحة الأخبار ونقلها من مصادرها قبل تداولها نظراً لحساسية الفترة التي تمر بها البلاد.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، حرصه على استلام مهامه بشكل سلس وفقا للقانون ومباشرة مهام عمله من العاصمة طرابلس، إضافة إلى التزامه بتهيئة كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي في وقت سابق، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث ناقش الطرفان المستجدات السياسية في ليبيا.