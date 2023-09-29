الحكومة الليبية تُباشر صرف التعويضات للمتضررين من «دانيال»

عقد وكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب ورئيس لجنة الحصر والتعويضات أبوبكر أمصادف، رفقة وكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري، اجتماعاً مع عمداء 14 بلدية من أصل 17 بلدية متضررة من العاصفة المتوسطية “دانيال”.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي بناءً على تعليمات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد.

وتم خلال الاجتماع تسليم استمارات حصر الأضرار إلى رئيس لجنة الحصر والتعويضات، وفي المقابل تم تسليم صكوك التعويضات إلى عمداء البلديات، على أن يتم تسليمها لكل مواطن متضرر عن طريق اللجنة المشكلة داخل البلدية وفق الآلية المعتمدة للتعويض.

وأشارت الحكومة إلى أنه سيتم تعويض كل المواطنين المتضررين بداية من مطلع الأسبوع القادم، حيث طالبت اللجنة جميع المتضررين بمراجعة البلديات كل في نطاق بلديته، مؤكدة بأنه سيتم مراقبة اللجنة المشكلة من البلدية لدفع التعويضات عن طريق اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2023 ورفع تقرير أسبوعي بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء.