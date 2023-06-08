الحكومة الليبية تُتابع إتمام إجراءات حجاج بيت الله الحرام

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، اجتماعاً موسعاً مع وزير العدل المستشار خالد مسعود، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي.

ويأتي الاجتماع لمتابعة عمل اللجنة المكلفة من وزارة العدل، بإتمام إجراءات حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444ه 2023م.

واستلم رئيس الوزراء، إجراءات الحجيج التي أنجزتها اللجنة، حيث أطلع وزير العدل رئيس الوزراء، على الخطوات التي قامت بها اللجنة المكلفة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإنجاز المهام الموكلة إليها.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة توفير كافة الظروف الملائمة للحجاج، وفق خطة اللجنة المعتمدة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.