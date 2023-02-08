الحكومة الليبية تُتابع مستجدات قضية المواطن «أبوعجيلة مسعود»

استقبل وزير العدل بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب خالد مسعود عبدربه، اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة في مدينة بنغازي، مجموعة من أسرة أبوعجيلة مسعود المريمي المواطن الليبي الذي تم تسليمه للولايات المتحدة.

وقدمت أسرة المريمي لوزير العدل مذكرة شارحة بمتطلبات الدفاع من إحدى الشركات المخولة بالدفاع أمام المحاكم بالولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد أصدر الوزير تعليماته بإعداد المذكرات القانونية اللازمة للطعن في إجراءات التسليم غير الشرعية وتشكيل اللجان المعنية بالقضايا الدولية وفق القوانين والتشريعات النافذة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.