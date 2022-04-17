الحكومة الليبية تُحمَّل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية أي تصعيد عسكري

حمَّلت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، حكومة الوحدة الوطنية كامل المسؤولية عن أي تصعيد عسكري يمس بالأمن والاستقرار ويُهدد سلامة المدنيين.

وذكرت الحكومة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أنها تابعت البيان الصادر عن قيادات عسكرية من مدينة مصراتة والتي تدعو فيه إلى رفض التصعيد العسكري والالتزام بالطرق السلمية واتباع النهج السياسي في إدارة شؤون الدولة والتداول السلمي على السلطة.

ورحبت الحكومة الليبية بهذا البيان الذي ينسجم في مضمونه مع مبادئ وسياسة الحكومة الليبية والتزامها القاطع بمباشرة عملها من العاصمة طرابلس وفق القانون والطرق السلمية.