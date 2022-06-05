الحكومة الليبية تُدين الإساءة والتطاول على رسول الله ﷺ في الهند

أدانت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، الإساءة لرسول الله ﷺ من قِبل المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم في الهند.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريح المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، لما فيه من تطاول وإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وزوجته أم المؤمنين عائشة.

ورحبت الوزارة بإعلان الحزب الحاكم عن تعليق عضوية المتحدث عن هذه الإساءة، مؤكدة رفضها التام والدائم الإساءة والمساس برموز الدين الإسلامي.

وطالبت وزارة الخارجية، من السلطات الهندية باعتذار علني على تلك التصريحات واتخاذ التدابير اللازمة في التصدي للممارسات التي تستهدف الإسلام والمسلمين في الهند، ومنع كل أشكال التطاول على الرسول (صلى الله عليه وسلم) والشخصيات الدينية كافة.