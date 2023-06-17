الحكومة الليبية تُرحب بمخرجات لجنة 6+6

رحبت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، اليوم السبت، بمخرجات اجتماعات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 في بوزنيقة المغربية.

وذكر بيان لرئيس الحكومة أسامة حماد تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن “الحكومة الليبية تابعت بارتياح وترحيب ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6 في بيانها يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023م والتي استمرت لأكثر من أسبوعين في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية الشقيقة والتي نثمن عاليا دورها الواضح في احتضان هذه الاجتماعات بشكل حيادي حافظت فيه على منع حدوث أي تدخلات أو ضغوطات خارجية في أعمال اللجنة”.

وأشار بيان الحكومة إلى أن مخرجات هذه الاجتماعات سوف تُنهي الخلافات والانقسامات التي طال أمدها وتُؤسس لقاعدة قانونية متفق عليها من مجلسي النواب والدولة للمضي قدماً في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلماني.

وأشادت الحكومة الليبية بالجهات المحلية والدولية التي رجبت بهذه المخرجات، وأوضحت موقفها الإيجابي منها.

وأضاف البيان: “هذا الموقف الذي لا يختلف عنه أبداً موقف الحكومة الليبية من هذه المخرجات ونأمل أن يكون هذا التوافق أول خطوة على طريق الاستقرار السياسي والذي سينعكس على كل مناحي الحياة، ويُلبي تطلعات الشعب الليبي في إنهاء كل مظاهر المعاناة التي عاشها في الفترة الماضية.