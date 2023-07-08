الحكومة الليبية تُطلق عملية الاقتراع لانتخاب عدد من البلديات

أطلقت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، صباح اليوم السبت، عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية في بلديات البيضاء وإجدابيا وعمر المختار ووردامة والساحل، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام مواطني هذه البلديات.

وأكدت الحكومة على وفائها لتحقيق هذا الاستحقاق الانتخابي وتنفيذ إرادة المواطنين في انتخاب من يمثلهم وتحقيق مطالبهم.

ودعت الحكومة بهذه المناسبة، كافة البلديات إلى الاستعداد للحذو بهذه الخطوة الوطنية لتعزيز نزاهة الانتخابات وترسيخ مبدا التداول السلمي وتحقيق متطلبات مواطنيها واحتياجاتهم.

هذا وأجرى نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني، زيارة إلى مدينة إجدابيا، رفقة وزير الداخلية اللواء عصام بوزريبة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وأكد القطراني على ضرورة توفير كافة الإمكانيات لتسهيل كافة إجراءات العملية الانتخابية في كافة البلديات المستهدفة وفق الخطة الموضوعة من اللجنة المركزية لانتخابات مجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية.

كما أثنى نائب رئيس الوزراء، على القائمين على مراكز الاقتراع وعلى الإقبال الذي شهدته العملية الانتخابية من قبل المواطنين، موضحا أن هذا الإقبال يدل على وعي وإيمان أهالي المدينة بالعملية الانتخابية، وعلى تسليم السلطة عن طريق صناديق الاقتراع، مؤكدا بأن هذا في الأساس ما تسعى إليه الحكومة الليبية، منذ استلامها مهامها.

نائب رئيس مجلس الوزراء يتفقًًد سير العملية الانتخابية لمجالس البلديات في اجدابيا اجدابيا 8 يوليو 2023.م أجرى نائب رئيس… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية – The Libyan Government‏ في السبت، ٨ يوليو ٢٠٢٣