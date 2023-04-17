الحكومة الليبية تُعرب عن قلقها إزاء التطورات في السودان

أعربت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب برئاسة فتحي باشاغا، عن قلقها إزاء التطورات في السودان، مؤكدة على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إنهاء الأزمة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

ودعت الوزارة في بيانها، جميع الأطراف السودانية إلى الكف فوراً عن تدمير البلاد، ونشر الذعر بين السكان وإراقة الدماء من أجل سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد المزيد من العنف والحفاظ على سيادة ووحدة السودان.

كما أكد البيان على جاء ما في اجتماع الجامعة العربية، يوم الأحد، لحث الأطراف على وقف العمليات العسكرية على الفور والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل إنهاء الأزمة بشكل مرضي للجميع.

وصباح اليوم السبت، اندلعت اشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بمقتل نحو 83 شخصاً في مختلف مناطق السودان، ونحو 1126 جريحاً، حتى الآن.