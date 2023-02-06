الحكومة الليبية تُناقش استعدادات تأمين الاستحقاقات الانتخابية

اجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الاثنين، بمدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالمنطقة الشرقية العميد محمد الزين.

ونوقش خلال الاجتماع عدد من الملفات التي من أهمها ملف الاستحقاق الانتخابي وعملية تأمين الانتخابات، والخطط الأمنية والاستعدادات التي تقوم بها وزارة الداخلية؛ لتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة ووضع الحلول للمشاكل التي قد تعترض سير عملية تأمين الانتخابات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

هذا وأكد الوزير على أهمية الاستحقاق في إرساء دعائم الاستقرار الأمني والسياسي بالبلاد، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تلعب دورا مهما ورئيسيا في تأمين وحماية كافة المقرات وصناديق الاقتراع من أي خروقات.