الحكومة الليبية تُناقش الأوضاع الأمنية بالجنوب الليبي

التقى وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب اللواء عصام أبوزريبة، الأحد، بديوان الوزارة في مدينة سرت، مع عضو مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية عبد السلام المرابط.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية بالجنوب الليبي، وسُبل دعم مديريات الأمن والأجهزة الأمنية بالمنطقة الجنوبية حتى تقوم بمهامها بشكل صحيح وبصورة الكاملة.

من جانبه أكد الوزير أن هدفه الأساسي وهدف الوزارة هو أن تنعم كافة مناطق ليبيا بالأمن والأمان، مشيراً إلى أنه سيعمل جاهدا على تفعيل دور القانون والشرطة بكافة ربوع البلاد.