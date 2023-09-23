الحكومة الليبية تُناقش تجهيزات انعقاد مؤتمر إعادة إعمار درنة

عقد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد، اجتماعًا تشاوريًا، بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي، اليوم السبت، بشأن التجهيزات الجارية لمؤتمر إعادة إعمار درنة المزمع عقده يوم 10 أكتوبر المقبل.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة أهم أهداف المؤتمر المُرتقبة لبدء إعمار مدينة درنة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

ودعا حماد خلال الاجتماع إلى تكثيف جهود الجميع والعمل معًا يدًا بيد من أجل التضامن مع أهالي وسكّان مدينة درنة وكافة المدن والمناطق المنكوبة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، المجتمع الدولي للمشاركة في فعاليات مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة من إعصار دانيال، الذي سيتم تنظيمه يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023 في مدينة درنة، وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعي مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية.